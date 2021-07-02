شؤون فلسطينية

الشيخ: نرحب بدعوة روسيا لتفعيل "الرباعية الدولية" ودورها بعملية السلام

الشيخ: نرحب بدعوة روسيا لتفعيل "الرباعية الدولية" ودورها بعملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، بدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتفعيل "الرباعية الدولية" ودورها في عملية السلام، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وفقا للشرعية الدولية.

وكان لافروف، قال في تصريح صحفي في وقت سابق اليوم، "لدينا أفكار لتفعيل الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام"، مؤكدا حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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