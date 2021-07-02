(يسرائيل هيوم): سياسة تنقيط البالونات ستستمر والتصعيد مسألة وقت

رام الله - دنيا الوطنقال ليلاخ شوفال، مراسل صحيفة (يسرائيل هيوم): "الهجوم البسيطة الليلة الماضية في غزة، يدعو الى التشكيك في المعادلة الجديدة التي حاولت إسرائيل فرضها قبل نحو أسبوعين، أمام قطاع غزة".وأكد شوفال، أنه يرجح بأن الهجوم الليلة الماضية لم يجعل الفصائل الفلسطينية في غزة، تتراجع عن الاستمرار في إطلاق البالونات، لافتا في الوقت ذاته إلى أنها ستستمر في سياسة تنقيط البالونات على الرغم من التهديد الإسرائيلي، بعد العملية العسكرية الأخيرة.في السياق، أكد مراسل (يسرائيل هيوم)، أنه في ظل عدم وجود آلية لتحويل أموال المساعدات لغزة، ودون إحراز تقدم في القضايا الإنسانية، فإن الهدوء الذي ساد المنطقة الأسبوع الماضي ليس علامة على تهدئة مقبلة.وأشار إلى أنه في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، يفترضون بأن التصعيد في قطاع غزة، هو مسألة وقت.