السعودية تقترب من تسجيل نصف مليون إصابة بفيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطناقتربت السعودية من حاجز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، بعد مضي قرابة 490 يوما على تسجيل أول حالة إصابة كانت لمواطن قادم من إيران عبر البحرين في تاريخ 2 آذار/ مارس 2020.وبحسب آخر أرقام كورونا في المملكة التي أعلنتها وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 489126 حالة، المتعافون منهم 469120 حالة، وحالات الوفاة 7832 حالة وفاة.كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12174 والحالات الحرجة 1389 حالة.إلى ذلك، تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 18 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق المملكة.