البحرين: اتفاقنا مع إسرائيل يخدم إحلال السلام في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أن اتفاق السلام الذي أبرمته بلاده مع إسرائيل جاء ضمن إطار النهج الذي تتبعه المنامة بهدف إحلال السلام في عموم المنطقة.وشدد الزياني أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الجمعة على أن مملكة البحرين "شعب مسالم يؤمن بالسلام" وتدعو إلى إحلال السلام في المنطقة بأسرها.وأشار الوزير إلى أن هذا الرؤية تعتمد على المبادئ التي يتصف بها الشعب البحريني على مدى العقود، وهي "التسامح والتعايش واحترام الآخر والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والانسجام بين كافة الأديان والطوائف في أرض واحدة".وقال الزياني إن هذه الرسالة موجهة إلى المنطقة ككل، مضيفا: "لتحقيق ذلك وزرع الأمل أمام الشباب الآن في الدول المتضررة من الحروب الأهلية في الشرق الأوسط سعينا إلى تحقيق وتأييد السلام مع إسرائيل".وأكد الزياني أنه بحث هذه المسألة مع لافروف اليوم وتم "التأكيد على أهمية هذا الاتفاق والعمل على الشراكة لتحقيق السلام في المنطقة".وأوضح الوزير البحريني أنه شدد خلال المفاوضات على أن السلام "يرتكز على حل القضية الفلسطينية" وأعرب عن ثبوت الموقف البحريني إزاء ضرورة حل هذه القضية على أساس حل الدولتين بناء على مبادرة السلام العربية.