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إخلاءات سبيل بقضية انفجار مرفأ بيروت

إخلاءات سبيل بقضية انفجار مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (الوكالة الوطنية اللبنانية) بأنه "تمت الموافقة على إخلاء سبيل رائد في الأمن العام والمهندسة المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت.

وقالت الوكالة إن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أصدر قرارا بتخلية سبيل الرائد داود فياض والمهندسة نايلة الحاج.

يذكر أنه في الرابع من آب/ أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

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