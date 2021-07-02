مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل لقاء الرئيس عباس وسلام فياض

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن فحوى لقاء الرئيس محمود عباس، مع سلام فياض، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس كتلة (معاً قادرون) الإنتخابية.وبحسب المصدر، فإن فياض، العائد من الولايات المتحدة، في إجازة صيفية، طلب لقاء الرئيس عباس، لـ "إلقاء التحية والسلام".وحول زيارته لغزة، قال المصدر، أن فياض أكد أنه ذاهب إلى للقطاع للقاء أعضاء كتلته الإنتخابية، والذين لا يعرفهم إلا من خلال الهاتف والإنترنت، بسبب تواجده في الخارج، مشيراً إلى أن جمال زقوت هو من شكل له قائمة غزة.وأضاف المصدر القيادي، أن الرئاسة الفلسطينية وحركة (فتح)، لا يثقون في سلام فياض، بعد أن حرض العالم على الرئيس خلال فترة حكومته، بحسب قول المصدر.وأشار المصدر، إلى تواجد عدد من المسؤولين برفقة الرئيس عباس، خلال لقاءه فياض، لافتاً إلى أنهم انتقدوا الموقف السياسي لفياض والذي يبرر الموقف الأمريكي، بحسب المصدر.من جانبها، حاولت "دنيا الوطن" التواصل مع فياض لأخذ تعليقه حول الموضوع، لكنها لم تتلقى رد.ووصل سلام فياض، رئيس الوزراء الأسبق، الأحد الماضي، إلى قطاع غزة، في زيارة لم تتضح تفاصليها، التقى فيها عدد من الشخصيات والفصائل الفلسطينية، كما زار منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات.وأعلن فياض، في آذار/ مارس الماضي، تشكيل قائمة انتخابية من المستقلين، لخوض الانتخابات التشريعي، والتي أعلن الرئيس عباس عن تأجيلها، في نيسان/ أبريل، لحين ضمان مشاركة القدس المحتلة في الانتخابات.