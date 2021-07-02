بينت: إسرائيل لن تتردد في اجتياح قطاع غزة إذا دعت الحاجة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، على أن جيشه لن يتردد في القيام باجتياح بري لقطاع غزة إذا دعت الحاجة.ونقلت القناة 12، عن نفتالي بينت أن "الجيش الإسرائيلي لن يتردد في تنفيذ عملية اجتياح بري واسعة لقطاع غزة، في حال اقتضت الضرورة ذلك".ولفت إلى حرب تموز 2006 ضد لبنان التي تحل ذكراها الـ 15، بعد أسبوعين فقط، كانت آخر الحروب التي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي بعملية اجتياح بري واسع النطاق.وأشار إلى أن أهداف الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، المعروفة بحرب لبنان الثانية، صيف 2006، كانت غامضة، وغير معروفة، كما أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا للحرب، آنذاك، في حين أوضح أن قواته العسكرية جاهزة اليوم لأي حرب، ومقاتليه أكثر احترافية وتجهيزا.