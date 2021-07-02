3 وفيات و108 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة و108 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 677 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 102 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 114561 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2271حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 111223 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1067 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.وحول التطعيما، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600شخصا، فيما إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 78620 شخصا.