شؤون فلسطينية

موجة حر غير مسبوقة تضرب مقاطعة كندية

موجة حر غير مسبوقة تضرب مقاطعة كندية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عمدة قرية ليتون بمقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية جان بولدرمان، عن تدمير 90 بالمئة من القرية جراء موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت القرية وبلغت 49,6 درجة مئوية.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال بولدرمان في بيان أمس الخميس، إن هناك تقارير عن العديد من الإصابات، وتأثر البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة، مشيرا الى انه تم إخلاء القرية بأكملها وطلب من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم التسجيل في مبنى خدمات الطوارئ الاجتماعية للحصول على دعم إذا لزم الأمر.

وكانت قرية ليتون، تصدرت عناوين الصحف الكندية بعد تحطيم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة مسجلة في البلاد لمدة ثلاثة أيام متتالية مسجلة 49,6 درجة مئوية وتجاوزت الرقم القياسي للحرارة في لاس فيجاس.

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