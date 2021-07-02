دولي

أمر بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بأميركا

أمر بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام بأميركا
رام الله - دنيا الوطن
أمر وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية، وذلك بعد استئناف تنفيذها بأمر من وزير العدل السابق ويليام بار منذ 2020.

وقال غارلاند في مذكرة موجهة إلى المسؤولين الكبار في الوزارة إن أحكام الإعدام تثير قلقا بالغا، مضيفا أن وزارة العدل يجب أن تضمن الحقوق الدستورية للجميع ضمن منظومة العدل الجنائي الفدرالية، إضافة إلى "المعاملة العادلة والإنسانية".

وطالب غارلاند بمراجعة أساليب الإعدام، وأمر لمكتب السجون الأمريكي بتعليق استخام الحقنة القاتلة حتى إتمام المراجعة.

ولم تشر المذكرة إلى ما إذا كانت الحكومة الفدرالية ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الحكومين في القضايا الجنائية في المستقبل.

يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية في عام 2020، وذلك بعد تعليقها لمدة 17 سنة. وخلال الفترة بين تموز/ يوليو 2020 وكانون الثاني/ يناير 2021 قامت السلطات الفيدرالية الأمريكية بإعدام 13 شخصا.

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