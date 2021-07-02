شؤون فلسطينية

انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق

انقطاع شبه كامل للكهرباء في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام في العراق، اليوم الجمعة، بانقطاع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان، دون معرفة الأسباب.

وذكرت وكالة (السومرية نيوز) أن التيار الكهربائي انقطع في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى منتصف الليلة الماضية، دون أن تعلن السلطات أي موقف حتى الآن.

وأضافت، أن الظلام خيم على العاصمة بغداد باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" بهذه الاعتداءات.

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