شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال في طوباس ومداهمة منزل منفذ عملية الأغوار

مواجهات مع الاحتلال في طوباس ومداهمة منزل منفذ عملية الأغوار
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات فجر اليوم الجمعة، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس ودهمت منزل منفذ عملية الطعن في الأغوار.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز باتجاه المواطنين.

 واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، ودهمت منزل ذوي الأسير أحمد مهند دراغمة منفذ عملية الطعن في الأغوار أمس، واستجوبت ساكنيه، بعد أن فتشته وخرّبت في محتوياته.

وسلمت قوات الاحتلال والد الأسير دراغمة وشقيقه استدعاءً لمراجعة مخابرات الاحتلال الأحد المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب دراغمة بعد قيامه بطعن مجندة في جيش الاحتلال وحاول الاستيلاء على سلاحها قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن.

وأصيبت المجندة بجراح متوسطة، فيما تمكن جيش الاحتلال من ملاحقة الشاب واعتقاله.

 يذكر أن المستوطنين يستولون على عشرات آلاف الدونمات الرعوية في الأغوار الفلسطينية، ويعربدون في المنطقة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يحرم الفلسطينيين من الاستفادة منها.

 وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.

 وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

ويحاول الاحتلال زيادة أعداد المستوطنين في الأغوار، ليصل عدد المستوطنات في المنطقة إلى 37، إضافة إلى تكثيف إقامة بؤر زراعية رعوية استيطانية منذ العام 2019، حيث أقيم ما لا يقل عن 23 بؤرة منذ ذلك العام.

ويسيطر الاحتلال على 95 في المائة من أراضي الأغوار الفلسطينية وفق تصنيفات عدة.

إذ يسيطر مثلاً على 42 في المائة من مساحة الأغوار كمناطق تدريب عسكري، وأكثر من 25 في المائة كمحميات طبيعية، و10 في المائة مستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال.

أخبار ذات صلة

&#34;ارتفاع أسعار الدجاج&#34;.. طالع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في أسواق غزة

"ارتفاع أسعار الدجاج".. طالع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في أسواق غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

كيف علقت حركة حماس على قصف الاحتلال لغزة فجر اليوم؟

كيف علقت حركة حماس على قصف الاحتلال لغزة فجر اليوم؟

الاحتلال يداهم منزلًا في طوباس ويستجوب قاطنيه

الاحتلال يداهم منزلًا في طوباس ويستجوب قاطنيه

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

مستوطنون يستولون على بناية سكنية في بلدة سلوان

مستوطنون يستولون على بناية سكنية في بلدة سلوان

أجواء حارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

أجواء حارة وجافة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة

الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم منزلًا في طوباس ويستجوب قاطنيه

الاحتلال يداهم منزلًا في طوباس ويستجوب قاطنيه

نابلس: إصابات خلال فعاليات الإرباك الليلي ومواجهات في بيتا

نابلس: إصابات خلال فعاليات الإرباك الليلي ومواجهات في بيتا

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من منطقة باب العامود بالقدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من منطقة باب العامود بالقدس

المالكي: زيارة الرئيس الى الاردن تأتي لتنسيق الموقفين الفلسطيني والاردني

المالكي: زيارة الرئيس الى الاردن تأتي لتنسيق الموقفين الفلسطيني والاردني

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة شارع عمر المختار بالقرب من منطقة العباس

بلدية غزة تنجز أعمال صيانة شارع عمر المختار بالقرب من منطقة العباس

فتوح: فتح تحترم حرية التعبير عن الرأي فهو حق إنساني مكفول للجميع

فتوح: فتح تحترم حرية التعبير عن الرأي فهو حق إنساني مكفول للجميع

المجلس الوطني يبعث رسائل متطابقة للبرلمانات لإنقاذ حياة المعتقل أبو عطوان

المجلس الوطني يبعث رسائل متطابقة للبرلمانات لإنقاذ حياة المعتقل أبو عطوان

الاحتلال يخطر بوقف البناء في بركسين شمال غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في بركسين شمال غرب بيت لحم

منوعات

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: بسمة وهبة تكشف تفاصيل مختلفة عن أزمة شيرين وزوجها.. ما الجديد؟

شاهد: بسمة وهبة تكشف تفاصيل مختلفة عن أزمة شيرين وزوجها.. ما الجديد؟

شاهد: رد فعل تامر حسني بعدما تلقى قبلة وهدية خاصة من معجبة

شاهد: رد فعل تامر حسني بعدما تلقى قبلة وهدية خاصة من معجبة

بعد أزمة طلاقها.. أسما شريف منير تكشف عن نيتها بالزواج مجددًا

بعد أزمة طلاقها.. أسما شريف منير تكشف عن نيتها بالزواج مجددًا

شاهد: ليلى أحمد زاهر تلفت الأنظار بحفل تخرجها

شاهد: ليلى أحمد زاهر تلفت الأنظار بحفل تخرجها

شاهد: هيا الشعيبي في نوبة بكاء بسبب إلهام الفضالة

شاهد: هيا الشعيبي في نوبة بكاء بسبب إلهام الفضالة

شاهد: والد حسام حبيب يهاجم شيرين برسالة جديدة

شاهد: والد حسام حبيب يهاجم شيرين برسالة جديدة

شاهد: إلهام الفضالة تكذِّب هيا الشعيبي: &#34;هذه مو صداقة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: إلهام الفضالة تكذِّب هيا الشعيبي: "هذه مو صداقة".. ما القصة؟

بعد تعنيفها لإبنها.. المحكمة تصدر الحكم النهائي بحق نهى نبيل

بعد تعنيفها لإبنها.. المحكمة تصدر الحكم النهائي بحق نهى نبيل

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

عربي

العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

مصر تحذر مجلس الأمن من تهديد كبير بسبب سد النهضة

مصر تحذر مجلس الأمن من تهديد كبير بسبب سد النهضة

بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود