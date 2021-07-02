كيف علقت حركة حماس على قصف الاحتلال لغزة فجر اليوم؟

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس إن قصف الاحتلال لغزة، فجر الجمعة، "ردات فعل استعراضية؛ لاسترضاء المستوطنين والتغطية على أزمات الاحتلال المتصاعدة".وشدد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن القصف لن يغير من إصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته عن مواصلة المشوار النضالي، وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته.وقال برهوم: "إن مقاومة شعبنا هي من يمتلك زمام المبادرة، وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة، تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على احترام حقوق شعبنا، والتراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة".