الاحتلال يداهم منزلًا في طوباس ويستجوب قاطنيه

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلا في مدينة طوباس، واستجوبت قاطنيه.وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال داهم منزل الأسير أحمد دراغمة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، مضيفا: إن الاحتلال استجوب أفراد العائلة، وسلم أباه وشقيقه طلبا لمراجعة مخابرات الاحتلال الأحد المقبل.وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز باتجاه المواطنين.يذكر أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد مهند دراغمة يوم أمس الخميس، في الأغوار الشمالية.