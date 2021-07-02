دولي

صحيفة: شركة "فايزر" رفضت طلب إسرائيلي بتمديد صلاحية 1.4 مليون لقاح (كورونا)

صحيفة: شركة "فايزر" رفضت طلب إسرائيلي بتمديد صلاحية 1.4 مليون لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم الجمعة، إنّ شركة "فايزر" رفضت طلب إسرائيل تمديد صلاحية 1.4 مليون لقاح.

وأكدت الصحيفة، أن شركة الأدوية "فايزر" المصنعة للقاح كورونا، رفضت طلب إسرائيل تمديد صلاحية اللقاحات التي لديها إلى ما بعد تموز/ يوليو.

وجاء قرار الرفض لعدم وجود ما يكفي من المعلومات الطبية التي تسمح بالموافقة على مثل هذا الطلب.

وأفادت القناة (13) يوم الخميس، أن إسرائيل لديها مخزون من لقاحات موديرنا غير المستخدمة والتي ستستخدمها كسد فجوة لعامة الناس.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت الخميس، إلى مفاوضات تجريها السلطات الصحية في إسرائيل مع بريطانيا بهدف تبادل أكثر من مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر" ستنتهي صلاحيتها في نهاية يوليو الجاري.

وفي حال لم تتوصل إسرائيل لصفقة تبادل اللقاحات مع إحدى الدول، فستضطر إلى إتلاف 1.4 مليون لقاحا موجودا في ثلاجات وزارة الصحة.

وكانت إسرائيل طلبت من شركة "فايزر" تمديد صلاحية اللقاحات لديها، كما يحدث أحيانا مع أنواع أخرى من الأدوية، حتى يتسنى لها استبدالها مع دولة ثانية أو بيعها.

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