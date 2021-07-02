مستوطنون يستولون على بناية سكنية في بلدة سلوان

رام الله - دنيا الوطناستولى مستوطنون بعد منتصف الليلة على بناية سكنية في حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة.وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، أن العشرات من أفراد قوات الاحتلال الخاصة المُقنعة برفقة المستوطنين اقتحموا حي وادي حلوة بالبلدة، وأغلقوا مدخل حوش "الفاخوري" بشاحنة ومنعوا المواطنين من الاقتراب من المكان، ثم سيطروا على عقار، بعد دخوله من بابه الرئيسي دون وجود سكانه بداخله.وأضاف: إن حوالي 20 مستوطناً اقتحموا حي وادي حلوة في ساعات المساء، وتوزعوا على عدد من البؤر الاستيطانية التي تم تسريبها خلال الفترة الماضية، وبعد منتصف الليل اقتحموا العقار بمساندة القوات الخاصة.وبين المركز أن العقار مؤلف من طابقين مساحتهما الإجمالية 160متراً مربعاً.ولفت المركز إلى أنه لم يتم التأكد من مالك العقار بسبب انتقال ملكيته بين عدة عائلات خلال السنوات الأخيرة، كما سكنته عدة عائلات أخرى "بعقد أجار واستئجار" خلال السبع سنوات الماضية.وأشار إلى أن هذه البؤرة الاستيطانية هي الأولى في "حوش الفاخوري" بحي وادي حلوة، وقامت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي بتركيب كاميرات مراقبة على مدخل الحي بصورة مفاجئة.