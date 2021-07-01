شؤون فلسطينية

نابلس: إصابات خلال فعاليات الإرباك الليلي ومواجهات في بيتا

نابلس: إصابات خلال فعاليات الإرباك الليلي ومواجهات في بيتا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين مساء الخميس، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بفعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من جبل صبيح بعد أن هاجمت قوات الاحتلال وحدة "الكاوشوك" وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 61 إصابة، منها 55 إصابة بالاختناق، و6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بيتا.

ونظمت ما يعرف بـ"وحدة المشاعل" مسيرة حاشدة بمشاركة المئات من حملته، وطافت بها محيط جبل صبيح.

ووصلت عشرات الحافلات والسيارات ومئات المواطنين من مختلف محافظات الضفة إلى جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي التي تنظم بشكل يومي ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

ونصبت قوات الاحتـلال الحواجز على مدخل بيتا، وفتشت المركبات الداخلة لمنع دخول المواطنين من خارج بيتا، وصادرت مفاتيح بعض الحافلات.

ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتعمل وحدة الكوشوك على حرق أعداد كبيرة من الإطارات التي تغطي سماء المنطقة وأربكت المستوطنين المتواجدين على جبل صبيح، كما يستخدم ثوار أشعة الليزر ومكبرات الصوت لخلق حالة من الإزعاج والإرباك للمستوطنين وجنود الاحتلال.

واستشهد خلال مواجهات الدفاع عن جبل صبيح 4 شبان وأصيب المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.

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