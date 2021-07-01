الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من منطقة باب العامود بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاختلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس ثلاثة شبان أثناء تواجدهم في منطقة باب العامود أحد أبواب مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال المنتشرة في منطقة باب العامود استوقفت الشبان الثلاث واحتجزتهم قبل أن تقوم باعتقالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.وتشه منطقة باب العامود أحداث شبه يومية تتراوح ما بين القمع والاعتقال وملاحقة الشبان على خلفية تواجدهم في المنطقة لما لها من رمزية لدى الشباب المقدسي.وشهدت مدينة القدس المحتلة في شهر مايو الماضي، أحداثاً مشتعلة تدحرجت لتشمل معظم أحياء المدينة، بدأت في ساحة باب العامود وانتقلت إلى الشيخ جراح ثم تحولت إلى هبة لحماية الأقصى وإحباط اقتحامات المستوطنين.وحسب ما رصده مركز معلومات وادي حلوة-القدس، فقد تعرض 677 مقدسياً للاعتقال خلال شهر أيار بينهم: 116 قاصرا، منهم حوالي 20 حالة اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13-14 عاماً"، إضافة إلى 32 من الإناث، بينهن 8 قاصرات.وأضاف المركز أن بين المعتقلين 6 من طلبة المدارس، اعتقلوا خلال توجههم إلى مدارسهم أو بعد انتهاء دوامهم المدرسي في طريق العودة إلى منازلهم.وتوزعت الاعتقالات الميدانية، بين الأقصى وأبوابه 117 حالة اعتقال، باب العامود والمناطق القريبة منه 138، ومن حي الشيخ جراح بتسجيل 79 حالة اعتقال، كما سجلت مئات حالات الاعتقال من البلدات والأحياء المختلفة.