بلدية غزة تنجز أعمال صيانة شارع عمر المختار بالقرب من منطقة العباس

















رام الله - دنيا الوطنأنجزت بلدية غزة أعمال صيانة شارع عمر المختار مقابل منطقة العباس غرب المدينة ضمن مشروع صيانة الطرق الذي تنفذه البلدية لتحسين حالة الطرق وتسهيل الحركة المرورية عليها.وذكر مدير دائرة التنسيق والإشراف في البلدية م. خليل الشقرا أنه تم استخدام نحو 128 طناً من مادة الأسفلت الساخن في أعمال صيانة المنطقة البالغ مساحتها نحو 900 مترا مربعاً وتقع مقابل مركز الشرطة والمسجد وإلى الغرب قليلاً من مفرق العباس.وبين أن أعمال الصيانة تمت على جانبي الشارع والأماكن التي تم حفرها سابقاً بهدف تمديد خط صرف صحي يخدم المنطقة وتم تنفيذ أعمال الصيانة بتمويل من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.وكان أكثر من 70 موقعاً في شوارع ومفارق المدينة تعرضت لأضرار كبيرة بفعل قصف الاحتلال المباشر لها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وأجرت البلدية أعمال إعادة فتح ووصل أولي ومؤقت لها لحين توفر مشاريع لإعادة إصلاحها بشكل دائم.