شؤون فلسطينية

فتوح: فتح تحترم حرية التعبير عن الرأي فهو حق إنساني مكفول للجميع

فتوح: فتح تحترم حرية التعبير عن الرأي فهو حق إنساني مكفول للجميع
رام الله - دنيا الوطن
بحث المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم الخميس، مع القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبي فيديل، آخر التطورات والمستجدات السياسية، والميدانية على الساحة الفلسطينية.

وأكد فتوح خلال اللقاء، أن حركة فتح تحترم وتدعم حرية التعبير عن الرأي، وانه حق انساني مكفول للجميع، حسب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، وان حركة فتح تقدر عالياُ حرية الصحافة والانتقاد الهادف والبنٌاء"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأطلع فتوح "فيديل" على آخر التطورات السياسية الفلسطينية، وخصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية، المخالفة للقوانين الدولية، من هدم لمنازل المواطنين في القدس وضواحيها، وتشريد للفلسطينيين قسرا، وتغول المستوطنين وما يترتب على ذلك من تقويض لفرص عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. وطالب فتوح المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على تماديه وخروقاته، داعياً إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود ال عام67، وعاصمتها القدس.

كما بحث فتوح مع القنصل الإيطالي آليات التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الإيطالية الفلسطينية وتطويرها، مشيدا بالموقف الإيطالي الرسمي والشعبي الداعم لشعبنا وقضيته العادلة، ولحقٌه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وموقف إيطاليا الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن جانبه أكد القنصل الإيطالي العام في القدس، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض بلاده للاستيطان، والاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني والنهوض بقطاعاته المختلفة وتعزيز صموده بكافة الاشكال.

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