شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في بركسين شمال غرب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في بركسين شمال غرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في "بركسين" لتربية الماشية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله: "إن الاحتلال أخطر "بركسين" في منطقة السرج شرق القرية، يعودان لأبناء المرحوم عبد الجليل الحجاجلة بوقف البناء بحجة عدم الترخيص"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يشار الى ان قرية الولجة تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية من قبل الاحتلال تتمثل بهدم عدد من منازل المواطنين واخطار أخرى بوقف البناء وتجريف الأراضي وهدم جدران استنادية.

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