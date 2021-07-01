عربي

العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن العراق رفضه القاطع لاستخدام أراضيه للاعتداء على جيرانه، موضحا أنه لا يجب أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الصراعات.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه بالممثلين الدائمين لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

وحسب بيان الحكومة العراقية، قال الكاظمي: "إن أمن المنطقة لا يتحقق إلا بالالتزام بالقرارات الدولية التي تدعو جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالشرعية الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، وتجنب شن أي عدوان عابر للحدود لأية دولة ذات استقلال وسيادة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف أن "حلف الناتو كان شريكاً في دعم جهود العراق في هزيمة تنظيم الدولة، معرباً عن تقديره لدور الحلف في دعم إعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية".

وتابع أن "العراق نجح في تفكيك شبكات تنظيم الدولة وخلاياه النائمة المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد".

وطالب الكاظمي "بإيجاد آليات زمنية وفنية لسحب القوات القتالية للتحالف الدولي، مع استمرار التعاون في المجالات كافة، خصوصاً مجالات التسليح والتأهيل والتدريب والدعم الاستخباري".

كما أكد أن "بلاده تسعى للتعاون مع دول الحلف في استدامة التدريب والعمل وبشكل مستمر على رفع جاهزية القدرات العسكرية والأمنية للعراق".

أخبار ذات صلة

مصر تحذر مجلس الأمن من تهديد كبير بسبب سد النهضة

مصر تحذر مجلس الأمن من تهديد كبير بسبب سد النهضة

بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

شاهد: رئيسة حزب تتعرض للضرب داخل البرلمان التونسي

شاهد: رئيسة حزب تتعرض للضرب داخل البرلمان التونسي

منها السعودية والأردن وقطر.. الاتحاد الأوروبي يضيف 11 دولة لقائمته للسفر الآمن

منها السعودية والأردن وقطر.. الاتحاد الأوروبي يضيف 11 دولة لقائمته للسفر الآمن

الأردن: أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا)

الأردن: أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا)

السيسي يكشف عن حلم راوده بمنصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر

السيسي يكشف عن حلم راوده بمنصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

سلطات الاحتلال تمنع محافظ جنين من الوصول إلى القرى المعزولة خلف الجدار

سلطات الاحتلال تمنع محافظ جنين من الوصول إلى القرى المعزولة خلف الجدار

وزارة الخارجية تحذر من خطورة اتفاق بؤرة &#34;افيتار&#34; وما سيلحقه من اتفاقات

وزارة الخارجية تحذر من خطورة اتفاق بؤرة "افيتار" وما سيلحقه من اتفاقات

&#34;المرور&#34; تعلن إغلاق عدة شوارع بغزة وشمال القطاع اليوم

"المرور" تعلن إغلاق عدة شوارع بغزة وشمال القطاع اليوم

بالتعاون مع &#34;العربية الأمريكية&#34;.. اكتشاف الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)

بالتعاون مع "العربية الأمريكية".. اكتشاف الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)

غنيم: بيتا عنوان للصمود ورمز للتحدي ونعمل على تنفيذ مشروع طارئ

غنيم: بيتا عنوان للصمود ورمز للتحدي ونعمل على تنفيذ مشروع طارئ

إطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية

إطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية

العالول: الحوار مع حماس متعطل.. وما حصل مع &#34;نزار بنات&#34; ليس مقصودًا

العالول: الحوار مع حماس متعطل.. وما حصل مع "نزار بنات" ليس مقصودًا

منوعات

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: كيف دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

شاهد: بسمة وهبة تكشف تفاصيل مختلفة عن أزمة شيرين وزوجها.. ما الجديد؟

شاهد: بسمة وهبة تكشف تفاصيل مختلفة عن أزمة شيرين وزوجها.. ما الجديد؟

شاهد: رد فعل تامر حسني بعدما تلقى قبلة وهدية خاصة من معجبة

شاهد: رد فعل تامر حسني بعدما تلقى قبلة وهدية خاصة من معجبة

بعد أزمة طلاقها.. أسما شريف منير تكشف عن نيتها بالزواج مجددًا

بعد أزمة طلاقها.. أسما شريف منير تكشف عن نيتها بالزواج مجددًا

شاهد: ليلى أحمد زاهر تلفت الأنظار بحفل تخرجها

شاهد: ليلى أحمد زاهر تلفت الأنظار بحفل تخرجها

شاهد: هيا الشعيبي في نوبة بكاء بسبب إلهام الفضالة

شاهد: هيا الشعيبي في نوبة بكاء بسبب إلهام الفضالة

شاهد: والد حسام حبيب يهاجم شيرين برسالة جديدة

شاهد: والد حسام حبيب يهاجم شيرين برسالة جديدة

شاهد: إلهام الفضالة تكذِّب هيا الشعيبي: &#34;هذه مو صداقة&#34;.. ما القصة؟

شاهد: إلهام الفضالة تكذِّب هيا الشعيبي: "هذه مو صداقة".. ما القصة؟

بعد تعنيفها لإبنها.. المحكمة تصدر الحكم النهائي بحق نهى نبيل

بعد تعنيفها لإبنها.. المحكمة تصدر الحكم النهائي بحق نهى نبيل

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

عربي

العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

العراق لحلف الناتو: نرفض استخدام أراضينا للاعتداء على جيراننا

بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

شاهد: رئيسة حزب تتعرض للضرب داخل البرلمان التونسي

شاهد: رئيسة حزب تتعرض للضرب داخل البرلمان التونسي