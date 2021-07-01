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إسرائيل تطلب من واشنطن تأجيل افتتاح قنصليتها في القدس

إسرائيل تطلب من واشنطن تأجيل افتتاح قنصليتها في القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الخميس، إن تل أبيب طلبت مؤخرًا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأجيل عملية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، حتى لا تخلق صعوبات سياسية للحكومة الجديدة في الوقت الحالي، وفقًا لموقع (واللا) الإسرائيلي.

ونقل الموقع، عن تلك المصادر، قولها إن الخارجية الإسرائيلية تواصلت في الأسابيع الأخيرة مع نظيرتها الأميركية في واشنطن، وطالبت بتأجيل فتح القنصلية حتى نهاية الصيف للسماح للحكومة الجديدة بالاستقرار.

ووفقًا لذات المصادر، فإن الإدارة الأميركية تتفهم الطلب الإسرائيلي ولن تضغط لدفع القضية في هذه المرحلة، وقد يتم طرحها مجددًا للمناقشة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ورفضت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأميركية التعليق على التقرير.

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