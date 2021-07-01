أبو هولي يطالب بتلبية النداء الطارئ لـ(أونروا) بقيمة 164 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدول المانحة بسرعة تلبية النداء الطارئ الذي أطلقته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) للاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بقيمة 164 مليون دولار.وأوضح أبو هولي في كلمته أمام اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جلستها الختامية، مساء اليوم الخميس، ان استجابة المانحين للنداء سيمكّن الكالة من القيام بمسؤولياتها تجاه إعادة اعمار وإصلاح البيوت المتضررة، وصرف تعويضات وبدل ايجارات لأصحاب البيوت المدمرة كليا أو جزئيا، وتقديم خدماتها الطارئة وخدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمئات آلاف من الأطفال، وحماية مجتمع اللاجئين الذي يعاني من هشاشة أوضاعه الحياتية نتيجة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 14 عاماً، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وبين أن (اونروا) تتحمل أعباء إضافية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، من خلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير أصحابها لصالح الاستيطان والجدار، خاصة في احياء مدينة القدس (الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان) وفي وادي الجوز وباب العمود.واستعرض أبو هولي أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا ولبنان في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى وجود 418 الف لاجئ في سوريا تعرضوا لحالات النزوح المتكرر ويتلقون المساعدات النقدية كمصدر معيشي أساسي، من ضمنهم ما يقارب 126 الف لاجئ فلسطيني يندرجون ضمن واحدة من الفئات الأربعة الأشد ضعفا، وهي من أكثر الشرائح تضررا.وأشار الى ان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس بمنأى عن الظروف الحياتية الصعبة مع وجود 257 الف لاجئ هم بأمس الحاجة لزيادة المساعدات النقدية والغذائية، بالإضافة الى 27 الف لاجئ فلسطيني نزحوا من سوريا، مبيناً بأن ان حجم البطالة وصلت في اوساطهم إلى 80%.واكد على ضرورة ان تراعي استراتيجية (اونروا) للأعوام (2022–2025) تطوير برامجها يما يتوافق مع خصوصية مجتمع اللاجئين والبلد المضيف، وتحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها في معالجة الفقر والبطالة والنهوض بالتنمية البشرية وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات.وأوضح أن (اونروا) تعاني عجزا ماليا يقدر بـ150 مليون دولار، وانها مُقبلة على فجوة في التمويل تقدر بـ30 مليون دولار في شهر آب المقبل.ولفت الى أن موازنات الطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا، الى جانب نداء الاستجابة الإنسانية العاجلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تعاني عجزاً مالياً كبيراً يقدر بـ436 مليون من اجمالي موازنات الطوارئ الثلاثة التي تقدر بـ713 مليون دولار.وتابع أبو هولي "لقد اضطرت (اونروا) الى تخفيض موازنة برامجها بـ80.6 مليون دولار بالنسبة 10% من اجمالي موازنتها التي تقدر بـ 806 مليون دولار، كإجراء تدبيري لمواجهة العجز المالي والتكيف معه".وكانت اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث "أونروا" بدأت اجتماعاتها الافتراضية أمس، بمشاركة 30 دولة من الأعضاء الدائمين فيها وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية والولايات المتحدة الأميركية وجامعة الدول العربية عبر "الفيديو كونفرنس".