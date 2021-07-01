التعليم تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة



وأكد عواد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها، سيكون الشهر المقبل، كما أعلن عنه وزير التربية والتعليم، الدكتور مروان عورتاني.



وفيما يتعلق بتصحيح أوراق الامتحانات التي قدمها الطلاب، أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن عملية التصحيح مازالت مستمرة في كافة محافظات الوطن.



وقال: "عملية التصحيح تكون في اليوم التالي من تقديم الامتحان، حيث عمليات التصحيح مستمرة في ستة مراكز في الضفة الغربية وقطاع غزة".



خاص دنيا الوطنكشف الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، عن موقع الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام، في كافة محافظات الوطن.