"المرور" تعلن إغلاق عدة شوارع بغزة وشمال القطاع اليوم



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه سيتم إغلاق شارع الجلاء اليوم الخميس من الساعة 04:30 عصراً حتى الساعة 07:00 مساءً من مفترق الصاروخ حتى رمزون الشيخ رضوان.



كما سيتم اغلاق الشارع الشرقي لمسجد عبد الله بن عمر السوسي بمخيم الشاطئ "مكان مجزرة عائلة أبو حطب والحديدي" في نفس التوقيت لوجود حفل آخر في المكان.



كما سيتم اغلاق كلي للجهة الشمالية من دوار الشيخ زايد شرقآ وحتى مفترق صاله "ريڤا" غربا لوجود حفل تخريج طلائع التحرير.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، عن إغلاق عدة شوارع، بغزة، وشمال القطاع، لوجود حفلات تخرج لمخيمات طلائع التحرير.