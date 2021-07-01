بالتعاون مع "العربية الأمريكية".. اكتشاف الطفرة الهندية لفيروس (كورونا)





وقد أثبتت الفحوصات وجود المتحورة الهندية (17 عينة من سلالة دلتا الفرعية B.1.617.2 وعينة واحدة من سلالة كابا الفرعية B.1.617.1 ) في العينات المرسلة.



وبهذا تعتبر المتحورة الهندية موجودة في فلسطين وحيث أنها سريعة الانتشار والانتقال من شخص إلى آخر فإننا ندعو كافة المواطنين اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية لإجراءات السلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت الجامعة العربية الأمريكية، إنها وبالتعاون مع وزارة الصحة، تم اكتشاف الطفرة الهندية المتحورة من فيروس (كورونا) بفلسطين في مختبراتها، واصفة ذلك بـ "الإنجاز الكبير".جاء ذلك في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي تفاصيله:حرصا من وزارة الصحة الفلسطينية على كشف المتحورات الجديدة من فيروس (كورونا) والتي كان آخرها المتحورة الهندية فقد أرسلت وزارة الصحة الفلسطينية 18 عينة مشتبه بوجود المتحورة الهندية فيها إلى مختبرات الجامعة العربية الامريكية في رام الله حيث أجرى فريق المختبرات الفحوصات اللازمة للكشف عن المتحورة الهندية.