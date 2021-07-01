بابا الفاتيكان يصلي لأجل لبنان

رام الله - دنيا الوطنتابع الرئيس اللبناني ميشال عون، وقائع افتتاح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، "يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان"، عبر شاشة التلفاز.ووفق موقع (العين) فقد نشر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" صورتين للرئيس اللبناني وهو يتابع الحدث عبر المحطة الناطقة باسم حزبه، وأرفقهما بتغريدة.وقالت الرئاسة في تغريدتها "رئيس الجمهورية ميشال عون يتابع مباشرة عبر شاشة التلفزيون وقائع افتتاح البابا فرنسيس ليوم التأمل والصلاة من أجل لبنان، والذي يشارك فيه رؤساء الطوائف المسيحية الكاثوليكية والأرثوذكسية في لبنان".وبدأ صباح اليوم الخميس في الفاتيكان، يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان، الذي دعا إليه البابا فرنسيس، بمشاركة عشرة من قادة مختلف الطوائف المسيحية في لبنان، والسفير البابوي في لبنان، جوزيف سبيتيري.ومن المقرر أن تكون اللقاءات في نزل "القديسة مرثا" في الفاتيكان، مغلقة، على أن تقام صلاة ختامية في بازيليك القديس بطرس.