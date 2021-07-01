شؤون فلسطينية

غنيم: بيتا عنوان للصمود ورمز للتحدي ونعمل على تنفيذ مشروع طارئ

غنيم: بيتا عنوان للصمود ورمز للتحدي ونعمل على تنفيذ مشروع طارئ
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم إلى محافظتي نابلس وجنين للاطلاع على الأوضاع المائية والوقوف على احتياجات الهيئات المحلية في قطاع المياه والصرف الصحي وسبل تطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات وعدالة التوزيع لما هو متاح في ظل المعيقات التي يفرضها الاحتلال لمنع تطوير قطاع المياه الحيوي كجزء من سياسة السيطرة على الأرض والمصادر الطبيعية.

واستهل رئيس سلطة المياه جولته في بلدة بيتا قائلا: تمثل بيتا نموذجا للمقاومة والتمسك بالأرض والتصدي لمحاولات الاستيطان الرامية الى نهب الأراضي الفلسطينية والسيطرة عليها.

وأشار الى أن زيارة المنطقة اليوم تأتي استكمالا لتوجيهات الرئيس محمود عباس وتوجيهات الحكومة لتوفير كافة الاحتياجات لأهالي المنطقة بشكل عام والمنطقة المهددة بالمصادرة بشكل خاص وتوفير الدعم لتعزيز صمودهم في
مواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة الهادفة الى تفريغ الأرض من قاطنيها.

وأوضح غنيم ان سلطة المياه تمكنت من خلال عملها الدؤوب للوصول الى كافة التجمعات الفلسطينية وسجلت نجاحا بارزا في تحسين خدمات توزيع المياه وتطوير البنى التحتية في مختلف مناطق الوطن ضمن الإمكانيات المتاحة كما أنها ومنذ بداية انشائها تولي المناطق المهمشة المهددة بالاستيطان أهمية كبرى
لخصوصية الوضع فيها وبيتا واحدة من هذه المناطق.

وتطرق اللقاء مع رئيس بلدة وأهالي بيتا الى احتياجاتهم لتحسين الوضع المائي من توسيع شبكى المياه وتأهيل الأجزاء القديمة منها وانشاء محطة ضخ وخزان مياه أرضي وخط ناقل، بهدف تحسين توزيع كميات المياه في المنطقة والتقليل من الفاقد الذي يصل الى 45%.

وفي هذا الجانب أشار المهندس غنيم الى بدء إجراءات العمل في المشروع الطارئ في المنطقة المهددة بالمصادرة في جبل صبيح من خلال مد خطوط مياه لتصل المياه الى المنطقة المرتفعة، وسيتم ادراج المشاريع اللازمة التطويرية ضمن قائمة المشاريع لتوفير التمويل اللازم.

ونوه م غنيم إلى أهمية قيام الهيئات المحلية بدورها والاستفادة من القرارات الحكومية بهذا الصدد والتي تدعم ديمومة عمل الهيئات المحلية.

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