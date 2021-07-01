الصحة العالمية: (كورونا) يغزو أوروبا مجددًا

رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مجددا في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع.وأعلن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بكوفيد-19 ارتفع مجددًا الأسبوع الماضي في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع متتالية، محذّراً من خطر حصول موجة وبائية جديدة.وأكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه أثناء مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ستكون هناك موجة جديد في المنطقة الأوروبية، إلا في حال بقينا منضبطين".