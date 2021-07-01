شؤون فلسطينية

إطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية

إطلاق اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير العلاقة الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، ووزيرة
التجارة البريطانية اليزابيث تروس، اليوم الخميس، اعمال اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات على ان تعقد اجتماعها الأول في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد الجانبان خلال المحادثات المشتركة التي عقدت بمقر الوزارة بمدينة رام الله، وبحضور القنصل البريطاني العام، فيليب هول، وممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والبريطاني، رغبة البلدين في تطوير العلاقة الثنائية وتنمية
التجارة البينية لا سيما المنتجات الزراعية.

وأكدت الوزيرة البريطانية على أهمية توطيد العلاقة التجارية وتوسيع نطاقها، وتنمية الصادرات البينية بين البلدين، لاسيما الزراعية إضافة الى جذب الاستثمار، واستفادة فلسطين من تجربة بريطانية في تطوير المناطق الصناعية.

وأبدت الوزيرة استعدادها لدراسة إمكانية استفادة فلسطين من الدعم البريطاني المخصص لدعم الصادرات إلى فلسطين.

واستعرض الوزير العسيلي، المعيقات والسياسات الإسرائيلية التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين، لاسيما السيطرة الإسرائيلية على الموارد الواقعة في المناطق المسماه (ج)، وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار في هذه المناطق وحرية تنقل الأفراد والبضائع، إضافة الى تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبينة التحتية في قطاع غزة في عدوانه الأخير.

وبين الوزير استراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، والجهود التي تبذل لتطوير وتحسين بيئة الاعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين.

واستمعت الوزيرة البريطانية إلى المعيقات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني، مبدية التزام بلادها بالعمل على إزالة القيود التي تعيق الصادرات الفلسطينية إلى بريطانيا.

ورحب الجانبان بدخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الاعتراف بالمواصفات والتعاون الجمركي.

وشدد الجانبان في نهاية المحادثات على أهمية الاستفادة الفلسطينية من هذه الاتفاقية في مجال تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية الى السوق البريطانية دون تعرفة جمركية، بالإضافة الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين.


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