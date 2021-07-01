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لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود

لبنان.. ارتفاع جديد في أسعار الوقود
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة اللبنانية عن زيادة جديدة بنسبة زهاء 15 بالمائة في أسعار المحروقات السائلة.

ونشرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية اليوم الخميس جدولا جديدا يحدد السعر الأدنى لـ:

بنزين 98 أوكتان - 72200 ليرة (مقابل 62900 ليرة)

بنزين 95 أوكتان - 70100 ليرة (مقابل 61100 ليرة)

ديزل أويل - 54400 ليرة (مقابل 46100 ليرة)

الغاز - 41600 ليرة (مقابل 37600 ليرة).

ويأتي ذلك بعد ورود تقارير عن حصول خطأ في الجدول السابق الذي نشر الثلاثاء الماضي.

يشار إلى أن لبنان يشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث مع فقدان العملة الوطنية الليرة نحو 90% من قيمتها، وذلك على خلفية أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة من نقص العملات الأجنبية الصعبة اللازمة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.

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