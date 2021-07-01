شؤون فلسطينية

وفد من "التعليم العالي" يطّلع على الاحتياجات التطويرية لكلية الأمة المقدسية

وفد من "التعليم العالي" يطّلع على الاحتياجات التطويرية لكلية الأمة المقدسية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وفد من الإدارة العامة للتعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، زيارة تفقدية لكلية الأمة الجامعية المقدسية، وذلك في إطار الحرص الذي توليه الوزارة لدعم قطاع التعليم العالي في القدس.

وهدفت الزيارة للاطلاع على الاحتياجات التطويرية للكلية من تجهيزات مهنية متخصصة في برامج تقنية ذات نوعية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتوريد تجهيزات لتخصصي التصميم الجرافيكي والسياحة والفندقة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس إن مثل هذه الزيارات تأتي في إطار الحرص الذي توليه الوزارة لدعم مؤسسات القدس بما فيها مؤسسات التعليم العالي، وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية، وتعزيز صمود المقدسيين.

وأكد أبو مويس أن الوزارة تولي اهتماماً كبير لدعم مؤسسات التعليم العالي المقدسية، وذلك لما تلعبه هذه المؤسسات من دور مهم في صون الهوية الوطنية الفلسطينية، وتخريج الكفاءات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، خاصةً في المجالات التقنية.

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