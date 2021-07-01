"الخارجية" تستهجن تصريحات الرئيس الألماني حول المحكمة الجنائية الدولية

رام الله - دنيا الوطنعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجانها الشديد لتصريحات الرئيس الألماني شتاينمر، خاصة في تسييسه لعمل المحكمة الجنائية، وتدين كذلك خروج الرئيس الألماني عن قواعد القانون الدولي والتدخل في عمل المحكمة، وفي قراراتها، وقرارات الادعاء العام في فتح تحقيق جنائي في جرائم تقع ضمن اختصاصها.وتؤكد الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المحكمة، وأجهزتها المختلفة قد حسمت قضية الاختصاص وولايتها، وصلاحياتها في التحقيق، في الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون في ارض دولة فلسطين المحتلة، وتشدد على ان مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي كدولة لها كافة الحقوق والواجبات، ليست خاضعة لآراء الرئيس الألماني او دولته، بل هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهي قضية حسمت منذ اعلان الاستقلال، ووصولا لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة المراقب في الامم المتحدة، وعضويتها الفاعلة في مؤسسات المجتمع الدولي.ودعت الوزارة الرئيس الالماني والمانيا الى وقف التمييز في منح اسرائيل الحصانة والافلات من المساءلة والعقاب، واعتبارها دولة فوق القانون. وتعتبر أن هذه المواقف المنحازة تشجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي على جرائمها، وتساهم في المضي قدما في مشروعها الاستعماري، وترسيخ منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الاساسية، وهو ما ستواجهه الدبلوماسية الفلسطينية، بالوسائل كافة، القانونية والسياسية والدبلوماسية.