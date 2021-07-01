شؤون فلسطينية

وزير الأشغال: مليونا دولار قيمة دفعات المقاولين التي اعتمدت للصرف من المنحة الكويتية

وزير الأشغال: مليونا دولار قيمة دفعات المقاولين التي اعتمدت للصرف من المنحة الكويتية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم، ومن خلال بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام، أن الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية قامت باعتماد عدة دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية بقيمة بلغت 2 مليون دولار، توزعت على قطاعات المياه والبنية التحتية.

وتم اعتماد دفعات لصالح الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة.

كما أوضح البيان، أن الوزارة قامت باعتماد دفعات لصالح قطاع البنية التحتية لإنجاز مشاريع البنية التحتية المتضررة من العدوان الاسرائيلي عام 2014 في محافظة خانيونس.

وفي هذا السياق، قال زيارة: "سنواصل العمل لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين من خلال الفريق الوطني ، حيث من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي
الحياة في قطاع غزة".

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