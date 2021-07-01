شؤون فلسطينية

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يدخل 6 أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية اليوم، أعواما اعتقالية جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معظمهم محكومون بمحكوميات عالية.

 وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير ثائر ناجح توفيق حنيني (39 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/07/2004م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

وأضاف المكتب، أن الأسير كامل محمود حسن عطاطرة (50 عاماً) من سكان محافظة جنين، يدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/07/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما يدخل الأسير إياد حسن سمحان سمحان (38 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/07/2004م، وهو محكوم بالسجن 29 عامًا.

إلى ذلك، يدخل الأسير زياد محمد عبد الفتاح بزار (44 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/07/2004م، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا.

وفي سياق متصل، يدخل الأسير محمد حسني حسن أبو شاهين (30 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/07/2015م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

 ومن القدس، يدخل الأسير أشرف جمال عبد القادر عمار (30 عامًا)، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/07/2015م، وهو محكوم بالسجن 17 عامًا.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال قرابة 4500 أسير بينهم 541 أسيرا، محكومون بالمؤبد منهم الأسير عبد الله البرغوثي صاحب أعلى حكم ومدته 67 مؤبدا، ومئات الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال.

 كما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

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