الصحة بغزة تُحذر من السلالة الهندية لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة بغزة، مجدي ضهير، أن وزارة الصحة في غزة رفعت من مستوى الجهوزية والاستعدادات اللازمة تحسبا لدخول سلالات جديدة لكوفيد 19 ومنها السلالة الهندية.وتوقع ضهير دخول طفرات جديدة الى قطاع غزة ومنها السلالة الهنديه، لا سيما وأنها ظهرت في الدول المحيطة،وانها تتميز بسرعة الانتشار.وأكد ضهير أن حوالي 70 ألف شخص فقط من سكان قطاع غزة تلقى اللقاح، مؤكداً أن من تلقى اللقاح سيكون محمي من الاصابه بالمرض وفي حالات نادرة قد يصاب وتكون الأعراض طفيفة جداً.ودعا ضهير لضرورة اسراع المواطنين بتلقي اللقاح كونها الوسيلة الوحيدة الآمنة في مواجهة الجائحه بالسلالة الاصليه والسلالات الأخرى أيّاً كانت، واليوم هي متوفرة لكافة الفئات التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقاً.وطالب جميع العائدين إلى قطاع غزة بضرورة احضار شهادة تطعيم أو شهادة تفيد بسلامتهم، وضرورة الحجر المنزلي فور عودتهم، متمنيا السلامة للجميع.