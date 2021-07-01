شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة وفاة جديدة و108 إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تُعلن تسجيل حالة وفاة جديدة و108 إصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الخميس، بعد إجراء 827 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة بحسب ما ورد وكالة "خبر": "تم تسجيل ( 108 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ويوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية".

ونوهت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 114453 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 2268 حالة، إجمالي المتعافين 111121 حالة، إجمالي الوفيات 1064 حالة وفاة.

وأكدت على أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة، إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 57 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت: "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   207200 جرعة وهي تكفي ل 103600 شخص، إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح:75897 شخص".

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