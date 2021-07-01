هيئة الأسرى تصدر تعميماً بشأن بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد للأسرى وللمحررين

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، تعميماً بشأن بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد للأسرى وللمحررين.



يرجى من جميع أهالي الأسرى الذين لم يستلموا بطاقات الصراف الآلي الخاصة ببنك البريد، التوجه الى مكاتب الهيئة كل في محافظته، لاستلام البطاقات وتفعيلها قبل موعد صرف الرواتب.





أما الذين استلموا البطاقات سابقا و لم يفعلوها، عليهم التوجه إلى بنك البريد لتفعيلها بأسرع وقت ممكن.







رام الله - دنيا الوطنوفيما يلي نص التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: