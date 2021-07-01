شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدداً من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوة الاحتلال اقتحمت قرية قوصين غرب نابلس فجراً، واعتقلت المواطن عبد الرحمن أسامة الباز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأشارت، إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن طارق محمود خالد رواجبة على حاجز "يتسهار" العسكري جنوب نابلس وهو من سكان قرية روجيب جنوباً.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  صباح اليوم، سبعة مواطنين من مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية: "إنّ قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب، واعتقلت كلاً من: رامي عميد هديب (20 عاماً)، ومحمود عيسى جوابرة (24 عاماً)، واحمد رافت بدوي (17 عاماً)، وعبيدة عماد الراعي (17 عاماً)، وعنان نضال الشريف (23 عاماً)، وسيد عماد الراعي (48 عاماً)، ومحمد عيسى جوابرة (20 عاماً)، بعد أنّ داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أنّ قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حارة ابو سنينة جنوب المدينة، وعرف من أصحابها، الأسير المحرر نسيم فضل ارفاعية، وعبد الرحيم عوض ابو حسين، وماجد علي عيسى ابو حسين، وعبد غيث.

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