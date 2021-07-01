عياش يناشد العاهل الأردني بالتدخل لوقف هدم منازل المواطنين في سلوان

رام الله - دنيا الوطنناشد عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن يتدخل من أجل وقف مخططات الاحتلال لهدم منازل المواطنين في حي سلوان بالمدينة المقدسة وإسنادا لآلاف العائلات الفلسطينية المهددة بالتطهير العرقي في هذا الحي الملاصق لأسوار وأبواب القدس القديمةمن الناحية الجنوبية الشرقية، والتي يسكنها 55 ألف نسمة،وأشاد، في مناشدته التي وصلت منها نسخة لوسائل الإعلام بالدور الكبير الذي يقوم به عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات و دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً على عمق العلاقات الراسخة بين فلسطين والأردن، خاصة أن الشعب الاردني والفلسطيني شعب واحد تربطهما علاقات أخوة، وتجمعهما روابط مشتركة.وجدد عياش على مواقف الملك عبدالله الثاني في حماية القدس والمقدسات، وبتأكيداته خلال لقاءاته المستمرة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس حفظه الله والمسؤولين والشخصيات الفلسطينية، على دعم الأردن المتواصل لأبناء الشعب الفلسطيني الصامدين في مدينة القدس لتعزيز ثباتهم على أرضهم وصمودهم، وتصديهمللتحديات التي تواجه عروبة المدينة وقدسيتها وعلى مواصلة المملكة لجهودها على الصعيدين العربي والدولي لضمان حماية القدس والمقدسات.وتابع: بأن الملك مشهود له في كل المحافل على تبنيه استراتيجية مفادها ان التصدي للأخطار والتحديات التي تواجهها مدينة القدس بشكل عام والمقدسات الإسلامية والمسيحية، على وجه الخصوص تتطلب من الجميع تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد خاصة مع العرب والفلسطينيين، لحمايتها من هذه المخططات الاستعمارية"