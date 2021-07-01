"حماية" يصدر تقريراً حول استهداف قوات الاحتلال للمؤسسات الإعلامية خلال العدوان على القطاع



ويتناول التقرير، سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والموجه ضد المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية العاملة في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 10-21 آيار/مايو الماضي.



ويتضمن التقرير، توثيقاً إحصائياً مفصلاً مثبتاً بالإفادات والتحقيقات التي أجراها باحثوا المركز حول تعمد قوات الاحتلال استهداف صحفيين والمؤسسات إلاعلامية ، وبين المركز من خلال التقرير أن قوات الاحتلال تعمدت طمس الحقائق وتغييب المجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.



ولقد وثق التقرير ، خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مقتل الصحفي (يوسف محمد أبو حسين) وإصابة(11) اخرين، كمل وثق التقرير تدمير(43) مؤسسية إعلامية بشكل كلي منها (15) مؤسسة إعلامية دولية، و (28) مؤسسة إعلامية

محلية، في حين دمرت قوات الاحتلال (8) مؤسسات إعلامية بشكل جزئي.





وقد خلص التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل ممنهج ومتعمد ومباشر، كما وخلص التقرير إلى أن تبجح قوات الاحتلال الحربي في جرائمها ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ما هو إلا نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية

تجاه الشعب الفلسطينيين، وطالب المركز في تقريره المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وطالب المنظمات الدولية بشكل عام واللجنة

للدولية لدعم الصحفيين بشكل خاص للعمل من أجل توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية ، والعمل على ملاحقة الاحتلال أمام القضاء الدولي .



رام الله - دنيا الوطنأصدر مركز حماية لحقوق الإنسان تقريراً إحصائياً يرصد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/2021.