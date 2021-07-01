وفاة مهندس حرب العراق "دونالد رامسفيلد"

رام الله - دنيا الوطنقالت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، إن رامسفيلد توفي عن عمر ناهز 88 عاما.كان رامسفيلد المهندس الرئيسي لحرب العراق إلى أن استبدله الرئيس جورج دبليو بوش مع تعثر الولايات المتحدة هناك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القتال.وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع الأمريكي مرتين الأولى في الفترة من 1975 وحتى 1977 والثانية من 2001 وحتى 2006.وقالت عائلته في بيان نقلته وكالة (رويترز) "بحزن عميق نعلن نبأ رحيل دونالد رامسفيلد، رجل الدولة الأمريكي والزوج المخلص والأب والجد، عن 88 عاما وحوله أفراد أسرته وأحبائه في تاوس بولاية نيو (NYSE:NIO) مكسيكو".وأضاف البيان "سيذكره التاريخ لإنجازاته الاستثنائية على مدى ستة عقود من الخدمة العامة لكن لمن عرفوه عن قرب ولمن تغيرت حياتهم للأبد سنذكر حبه الدائم لزوجته جويس ولأسرته وأصدقائه ولنزاهته طوال حياته التي وهبها للبلاد".لعب رامسفليد دورا رئيسيا في غزو أفغانستان والعراق. وقبل وخلال الحرب في العراق، ودافع بشكل كبير عن الاعتقاد بوجود مخزونات من أسلحة الدمار الشامل هناك رغم عدم توفر أدلة كافية.