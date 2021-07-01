شؤون فلسطينية

أبوبكر يحذر من استشهاد الأسيرين الغضنفر أبو عطوان وإياد حريبات

أبوبكر يحذر من استشهاد الأسيرين الغضنفر أبو عطوان وإياد حريبات
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، الأربعاء، من تدهور الحالات الصحية بشكل خطير ومقلق لكل من الأسير المضرب عن الطعام الغضنفر ابو عطوان 28 عاما والأسير المريض إياد حريبات (39) عاما وكلاهما من مدينة دورا جنوب الخليل.

وقال أبو بكر خلال زيارته ووفد من الهيئة خيمة التضامن مع الأسير ابو عطوان في قرية الطبقة وعائلة الأسير المريض حريبات في قرية سكا، (أن الحالة الصحية للأسير أبو عطوان تتدهور بشكل خطير وأن هناك خوف حقيقي بأن يفقد حياته أو أن
يصاب بتلف مفاجئ بأحد أعضاءه الحيوية وسط حالة التعنت الإسرائيلي المتطرفة وصمت المجتمع الدولي).

وأضاف، أن هناك تخوف طبي من توقف عمل قلب أبو عطوان بشكل مفاجئ نتيجة الإضراب المستمر ل 57 يوماً وعدم تناول المدعمات، وأنه يعاني من نقصان حاد بالوزن وضعف في دقات القلب وآلام حادة في الصدر والمفاصل والخاصرة وشعور بالاختناق وحالات غيبوبة متكررة .

كما بين، أن الأسير إياد حريبات من قرية سكا غرب دورا في الخليل، الذي اعتقل بالعام 2002، ومحكوم بالسجن مدى الحياة، ارتكبت بحقه جريمة وإهمال طبي ممنهج، بعد شبهة تعرضه لحقنة ملوثة عام 2014 أدت الى انتشار بكتيري داخل جسده وإضعاف بنيته، كما تعرض في العام 2017 للرشّ بغاز سام أدى لإصابته بحروق في الجسم، خلال قمع الأسرى في سجن ريمون ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، وأصيب بمرض عصبي،
سبّب له رعشة في جسمه، ومشاكل في النطق، وصعوبة في الحركة، وفقداناً مؤقتاً في الذاكرة، ولم يقدم الاحتلال له العلاج اللازم، ضمن سياسة القتل البطيء والمُتعمد الذي ينتهجه ضد الأسرى الفلسطينيين.

وطالب ابو بكر، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بشكل فوري لوقف الموت البطئ الذي يتعرض له الاسيرين أبو عطوان وحريبات قبل فوات الاوان.

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