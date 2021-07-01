عائلة الأسير الطويل: الاحتلال يمنع المحامي من زيارته في عزل "أيلون"

رام الله - دنيا الوطنأكدت عائلة القيادي في حماس، الأسير جمال الطويل، المضرب عن الطعام منذ 28 يوماً، أن إدارة سجون الاحتلال منعت محامي الشيخ جمال من زيارته في عزل "أيلون" للمرة الثانية خلال يومين.وخلال وقفة أمام حاجز عوفر في رام الله أمس الأربعاء، أوضحت "أم عبد الله" زوجة الطويل أن إدارة السجون تماطل في السماح للمحامي بزيارته، مشيرة الى أن الاحتلال سيعقد محكمة لابنتها بشرى اليوم الخميس.وقالت "أم عبد الله" إن الشيخ جمال يصر على مواصلة الاضراب للمطالبة بالإفراج عن ابنته بشرى وإنهاء اعتقاله الإداري.