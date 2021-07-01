شؤون فلسطينية

"حماس" تُعقب على قرار الاحتلال هدم منازل في حي البستان

"حماس" تُعقب على قرار الاحتلال هدم منازل في حي البستان
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائر القدس في حركة حماس، اليوم الخميس، "إننا نتابع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من تعدٍ سافر واقتحام لحي البستان في سلوان بنيّة هدم البيوت وتهجير أهله، وهدم المحال التجارية هناك.

وأضافت، في بيانٍ صحفي: "أنّ ما يحدث في القدس محرقة تستهدف الهوية الفلسطينية، وتهويد القدس، لتحقيق عدة أهداف صهيونية أبرزها إكمال تنفيذ خطة "صفقة القرن" وإعادة ترسيم حدود مدينة القدس بعد تهويدها والسيطرة الكاملة على الأحياء العربية في القدس وطمس كافة معالمها الدينية والتاريخية".

وتابعت: "إنّ  هذه الجرائم والسياسات العنصرية للاحتلال لن توقف مقاومة شعبنا للمشروع الصهيوني الاستعماري الذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني"، مُؤكّداً على أنّ  خيار المقاومة الشاملة هو القادر على مواجهة وإفشال هذه السياسة العنصرية.

ودعت أهلنا في حي البستان وفي القدس بالصمود والثبات في منازلهم ومواجهة ومقاومة هدم منازلهم، مُطالبةً  نطالب المقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة بضرورة تفعيل معادلة "القدس غزة" وعدم السماح للمحتل أنّ يقدم على الاعتداء على القدس وأهلها.

 كما دعت أهلنا المقدسيين وأهالينا في الداخل المحتل والضفة الغربية إلى مقاومة المحتلين وإحباط مخططاتهم بكل وسائل المقاومة المتاحة، مُطالبةً  السلطة الفلسطينية بممارسة دورها الوطني بالدفاع عن مواطنيها ومساكنهم، والوقوف ضد اعتداءات الاحتلال بإطلاق يد المقاومة الشعبية والعسكرية لكبح جماح هذا المحتل الغاشم وعدم الوقوف موقف المتفرج.

وطالبت كل أحرار العالم والمؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الانسان ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها الخاصة والبرلمانات العربية والإسلامية بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال العنصرية التي تنتهجها، والمتمثلة في سياسة هدم المنازل بشكل مستمر ومحاولات تفريغ القدس من سكانها الأصليين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية في القدس، وخاصة استهداف المسجد الأقصى المبارك.

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