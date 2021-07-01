قلقيلية: مقتل مواطنيْن إثر شجار عائلي والشرطة تباشر التحقيق

رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في ملابسات مقتل مواطنين إثر شجار وقع بين عائلتين في مدينة قلقيلية .وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه بناء على اتصال لغرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية من احد المواطنين حول وجود شجار بين عائلتين في مدينة قلقيلية ووجود عدة إصابات أثناء الشجار تم تحويلهم لمستشفى درويش نزال الحكومي.وعلى الفور تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمشفى, حيث وصفت إصابتين بالخطيرة، وبعد ذلك أعلن الأطباء عن وفاة اثنين من المصابين متأثرين بإصابتهما .وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمانين واحالتهم الى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.