حكومة الاحتلال تتوصل لاتفاق مع المستوطنين حول إخلاء النقطة الاستيطانية "إفياتار" جنوب نابلس





وبموجب الاتفاق سيغادر المستوطنون المكان حتى الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة، أما المنازل فستظل قائمة خالية ومقفلة، مع حضور ثابت لجيش الاحتلال فيه.





وستعمل الأجهزة الأمنية على تسوية الوضع القانوني للنقطة الاستيطانية غير القانونية في أقرب وقت ممكن.



وخلافاً لما نشر، يقول المستوطنون، إنه لم يتم الاتفاق على إقامة قاعدة عسكرية في المكان، وانما نقطة عسكرية للحفاظ على المباني التي سيتم إخلاؤها بموجب الاتفاق، وحتى اتخاذ القرار النهائي بشأنها.





كما أفاد المستوطنون أن النية تتجه نحو إقامة معهد ديني في المكان، إلا أن ذلك لم يؤكد من أي مصدر آخر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





رام الله - دنيا الوطنوُقع في إسرائيل اتفاق حل الوسط، بشأن إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية "افياتار" جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.