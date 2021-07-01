الطقس في فلسطين: استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-22 33-22 33-22 بيت لحم 33-22 33-22 33-22 رام الله والبيرة 32-21 32-21 32-21 طولكرم 34-23 34-23 34-23 نابلس 34-23 34-23 34-23 قلقيلية 34-23 34-23 34-23 جنين 36-24 36-24 36-24 سلفيت 33-22 33-22 33-22 طوباس 37-25 37-25 37-25 روابي 34-23 34-23 34-23 الخليل 32-21 32-21 32-21 غزه 33-24 33-24 33-24 أريحا 42-28 42-28 42-28 خانيونس 33-24 33-24 33-24 الأغوار الشمالية 40-26 40-26 40-26 رفح 34-23 34-23 34-23

يوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم السبت، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يستمر الجو جافاً في معظم المناطق رطبا في المناطق الساحلية وحارا في المناطق الجبلية إلى حار جدا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي اثرت على البلاد و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ويكون الجو حارا نسبيا الى حار في معظم المناطق وحاراً جدا في الأغوار، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي