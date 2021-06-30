شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تصريحات ريفلين نفاق مكشوف يستحق الازدراء

الديمقراطية: تصريحات ريفلين نفاق مكشوف يستحق الازدراء
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات الرئيس الإسرائيلي ريفلين، حول التسامح ونسيان الماضي، ودعوته لما أسماه بناء المستقبل للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إنما هو نفاق سياسي من الطراز الذي يستحق كل اشكال الازدراء.

وقالت الجبهة إن «ريفلين يحاول بذلك أن يمحو الصفحات السوداء والمغمسة بالدم الفلسطيني لتاريخ الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل التي قامت على القتل والمجازر وسفك الدماء واغتصاب الأرض وتهجير السكان في عملية تطهير عرقي وهو الأكثر اجرام في تاريخ البشرية».

وتساءلت الجبهة «كيف يدعو ريفلين الى تناسي الماضي وهو رئيس الدولة التي اعتادت طويلاً على ذكرى المذابح النازية ضد الشعوب ومن ضمنها يهود أوروبا، وهي الدولة التي مازالت تجعل من الهولوكوست فزاعة تبتز بها العالم، وتتلطى وراءها لارتكاب الجرائم ضد شعبنا».

وأضافت الجبهة: «كيف يستطيع ريفلين ان يتفوه بحديث التسامح في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس، في بطن الهوى والشيخ جراح، وحي البستان، والمحاولات الدؤوبة للاستيلاء على الأقصى وتهويده بذريعة احياء الهيكل اليهودي».

وقالت الجبهة إن «على ريفلين أن يدعو قوات الاحتلال الى الانسحاب الفوري من كافة الأراضي المحتلة بعدوان حزيران 67 وبما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وإزالة العراقيل وعوامل تعطيل عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، والاعتراف بالحقوق القومية لأهالينا في ال 48، وتفكيك منظومة القوانين الصهيونية العنصرية بما فيها قانون القومية اليهودية».

ودعت الجبهة ريفلين إلى الكف عن الترويج لبضاعته الفاسدة، وعن التظاهر باعتباره بريئاً من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الماضي والحاضر.

أخبار ذات صلة

بلدية غزة تعتمد مجموعة من مكاتب الخدمات لتقديم المعاملات

بلدية غزة تعتمد مجموعة من مكاتب الخدمات لتقديم المعاملات

(واللا): توقعات بالتوصل لحل حول تحويل الأموال القطرية لغزة قريباً

(واللا): توقعات بالتوصل لحل حول تحويل الأموال القطرية لغزة قريباً

نابلس: مهرجان حاشد دعما للرئيس والقدس وبيتا والأسرى

نابلس: مهرجان حاشد دعما للرئيس والقدس وبيتا والأسرى

واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية

واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية

هنية: معركة سيف القدس كانت المحطة الفارقة على طريق التحرير والعودة

هنية: معركة سيف القدس كانت المحطة الفارقة على طريق التحرير والعودة

هنية: سنواصل سعينا لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مشروع المقاومة وتسليحها

هنية: سنواصل سعينا لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مشروع المقاومة وتسليحها

سفارة فلسطين بمصر توقع اتفاقية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين

سفارة فلسطين بمصر توقع اتفاقية لتخفيف الأعباء عن الطلبة الفلسطينيين

قناة (كان) تكشف قرار الوفد الإسرائيلي العائد من مصر حول هدنة طويلة الأمد بغزة

قناة (كان) تكشف قرار الوفد الإسرائيلي العائد من مصر حول هدنة طويلة الأمد بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تصريحات ريفلين نفاق مكشوف يستحق الازدراء

الديمقراطية: تصريحات ريفلين نفاق مكشوف يستحق الازدراء

بلدية غزة تعتمد مجموعة من مكاتب الخدمات لتقديم المعاملات

بلدية غزة تعتمد مجموعة من مكاتب الخدمات لتقديم المعاملات

هنية: معركة سيف القدس كانت المحطة الفارقة على طريق التحرير والعودة

هنية: معركة سيف القدس كانت المحطة الفارقة على طريق التحرير والعودة

اعتصام أمام &#34;عوفر&#34; تضامناً مع الأسيرين المضربين عن الطعام أبو عطوان والطويل

اعتصام أمام "عوفر" تضامناً مع الأسيرين المضربين عن الطعام أبو عطوان والطويل

&#34;شؤون المرأة&#34; تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

"شؤون المرأة" تستنكر قرار تقييد تنفيذ مشاريع تهتم بالمرأة الفلسطينية

&#34;بداية نابلس&#34; تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

"بداية نابلس" تحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

هيئة الأسرى: الأسير محمد أبو فنونة يعلق إضرابه عن الطعام

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

فلسطين تشارك في دورة عسكرية تدريبية في فرنسا

منوعات

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ&#34;البارد&#34;

شاهد كيف ردت يسرا اللوزي على الإنتقادات ووصف أدائها بـ"البارد"

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: ميريام فارس توضح كيف خسرت إبنها الثاني

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره &#34;التسجيل مش مفبرك&#34;

شاهد: حسام حبيب يفجر مفاجأة لجمهوره "التسجيل مش مفبرك"

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

شاهد: طفلة تصدم تامر حسني بتصرفها البريئ.. شاهد ماذا فعلت

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بسبب هذه الصورة.. انتقادات حادة لمصطفى قمر مع ابنته أثناء الصلاة

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

بعد التسريبات الفاضحة.. شاهد كيف برر والد حسام حبيب موقفه تجاه شيرين

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها &#34;شيء مقزز&#34;.. ما القصة؟

رانيا ياسين عن أزمة شيرين وحماها "شيء مقزز".. ما القصة؟

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

لهذا السبب.. هنا شيحة تنسحب وتعزل نفسها في غرفتها

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: حمو بيكا يصدم جمهوره بهذا القرار بعد توقيفه عن العمل

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بلعبه مع النمر

عربي

الأردن: أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا)

الأردن: أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح (كورونا)

السيسي يكشف عن حلم راوده بمنصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر

السيسي يكشف عن حلم راوده بمنصب وزير الدفاع واستطاع تحقيقه بعد رئاسته لمصر

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

مصر تعلن إنتاج أولى جرعات لقاح (كورونا) محليا

الإمارات تكشف عن نتائج مميزة لعقار (سوتروفيماب) لعلاج (كورونا)

الإمارات تكشف عن نتائج مميزة لعقار (سوتروفيماب) لعلاج (كورونا)